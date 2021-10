Cena pšenice na godišnjem maksimumu

Cena novog roda pšenice imala je novi godišnji maksimum prošle sedmice u trgovanju na Produktnoj berzi Novi Sad.

Ovako visok cenovni nivo je poslednji put zabeležen u avgustu 2012. godine, a na njega je uticala slaba ponuda uočena u protekle tri nedelje.

Privodi se kraju i žetva soje, a rastući trend kretanja cene sojinog zrna nastavljen je i tokom prošle nedelje kada se trgovalo u cenovnom rasponu od 76 do 77 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kada je reč o kukuruzu, vVremenske prilike odlažu žetvu, što utiče i na cenu na berzi ove žitarice.

Novi rast cena ulja u Evropi, podstaknut rastom cena palminog ulja i tržišta energenata, dovodi do jačanja rasta tržišta uljarica. Slaba ponuda suncokreta dovela je do rasta cene od 0,22% i suncokretom se trgovalo po ceni od 59,50 do 59,70 din/kg bez PDV-a.