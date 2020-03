Čekanje na dva metra

„Pošta Srbije” pre tri dana organizovala je rad poslovnica u uslovima vanrednog stanja, tako da su neke manje zatvorene, a ostale rade prema izmenjenom radnom vremenu.

Pridržavajući se propisanih mera zaštite, u poštu može ući samo onoliko građana koliko je šaltera slobodno, a ostali stoje napolju u redu sa razmakom od 2 metra.

U poštama koje su do sada radile tokom celog dana, radno vreme je organizovano u periodu od 10 do 17 časova radnim danima, a subotom od 10 do 14 časova, dok je u poštama koje rade i nedeljom, radno vreme od 10 do 14 časova.