Bošakan umesto Gavrančića

Novi trener odbojkaša Vojvodine je Slobodan Boškan koji je do sada u klubu obavljao funkciju sportskog direktora. Odluku da smeni sada već bivšeg šefa stručnog štaba Sinišu Gavrančića i na njegovo mesto postavi Boškana doneo je Upravni odbor kluba nakon diskvalifikacije Vojvodine u Kupu Srbije.

Pod palicom Gavrančića odbojkaši Vojvodine osvojili su brojne trofeje, te se postavljalo pitanje da li je nakon svega što je doneo klubu bivši trener zaslužio otkaz ili je u pitanju uplitanje „više sile“. Boškan je međutim odbacio ovakve tvrdnje.

Boškan dodaje i da Vojvodina nije naučila da gubi važne utakmice i zacrtala je cilj da osvoji sva tri trofeja, a pošto se to nije dogodio, ljudi iz Upravnog odbora su iskazali želju da nešto promene, u ovom slučaj šefa stručnog štaba.

U profesionalnom sportu jedino merilo je rezulat, kaže Boškan, a ovakve stvari koje nisu nimalo prijatne, dodao je on, bolje je rešavati bez uplitanja šire javnosti i napraviti promenu koja bi trebalo da doprinese ostvarenju zacrtanog cilja. On ne isključuje mogćnost dalje saradnje Garančića i OK Vojvodina, što je potvrdio i pomoćni trener odbojkaša, Đorđe Đurić.

Novom treneru odbojkaša Vojvodine sutra sledi i vatreno krštenje, jer crveno-beli od 18 časova na SPENS-u dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca u meču 18. kola Superlige, koji je ujedno i poslednji u regularnom delu takmičenja, nakon kojeg sledi plej-of.