Blaga zima, ratarski usevi dobri

Ratare u narednom periodu čeka prihrannjivanje pšenice, uljane repice i svih zimskih kultura, a predstroji im i setva najrasprostranjenije kulture kukuruza kažu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

“Što se tiče same setve kukuruza, ja bih poljoprivrednim proizvođačima savetovala da prate kakve će biti količine zimskih padavina, jer to je nešto što znamo, i naravno, nekih 7 do 10 dana pre setve obavezno da se uradi analiza zemljišta na sadržaj mineralnog azota. To su parametri na osnovu kojih ćemo na proleće kreirati kako ćemo sejati kukuruz, odnosno, kako ćemo pretsetveno đubriti i sa kojim ćemo gustinama ići”, navela je docent dr Dragana Latković.