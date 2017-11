Biciklisti bez svetlećih prsluka?

U novi Zakon o bezbednosti saobraćaja nije uvedena mera obaveznog nošenja svetlećeg prsluka za bicikliste, koja bi, smatraju u Novosadskoj biciklističkoj inicijativi, bila potencijalno štetna za ove učesnike u saobraćaju.

“Mi zaista se zalažemo za to da biciklisti vode računa o osvatljenosti, mislimo da za dobru osvetljenost katadiopteri mnogo toga rešavaju, ali da ne možemo, prosto, bicikliste pretvoriti u neko svetleće drvo. Sa druge strane, sve što stavljamo na biciklistu odvraća ljude od vožnje bicikla, manje ljudi ga vozi i samim tim smanjujemo senzibilitet vozača u saobraćaju prema biciklistima i onda dolazi do one situacije ‘nisam te očekivao’ ili ‘nisam te video’, usled čega zaista nastaje veliki broj nezgoda”, rekao je Marko Trifković iz Novosadske biciklističke inicijative.