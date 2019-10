Bezbedno od kuće do škole

VIDEO K9: U Osnovnoj školi "Jožef Atila" održana je promocija projekta "Edukacija učenika u oblasti bezbednosti saobraćaja" gde je deci ukazano na opasnosti kojima mogu biti izloženi u saobraćaju na putu od škole do kuće.

Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju, uz finansijsku podršku grada, tokom prvog polugodišta u svim novosadskim osnovnim školama organizuje edukaciju dece, uzrasta od prvog do četvrtog razreda, u oblasti bezbednosti u saobraćaju.

Ovaj program promovisan je u Osnovnoj školi “Jožef Atila”.

“Ova kampanja se već treću godinu praktično u gradu održava. Grad naravno ima ogroman interes da svu decu edukuje zbog toga što smo mi tamo 2009., 2010. nekoliko dece poginulo je u gradu i to je bio okidač koji jendostvano se ne može tolerisati i mislim da je ovo pravi način edukacija, edukacija, da oni jednostavno razumeju zašto se nešto u saobraćaju mora obavljati na određeni način, a ne da to bude kao neka naredba kojoj oni ne bi da se povinuju. To je suština ove edukacije”, kazao je Aleksandar Kravić, član Gradskog veća za saobraćaj.

Kravić je dodao da je u planu proširenje projekta, tako da osim dece prvog i četvrtog razreda osnovne škole njime bude obuhvaćen i stariji uzrast.

“Mi ove godine kao i prethodnih godina aktivno učestvujemo i podržavamo ovaj projekat Centra za unapređenje bezbednosti u saobraćaju. Smatramo da je ovo veoma važna edukacija. Najmlađi donose neko predznanje iz svojih kuća i iz predškolskih ustanova. A ovo je jedna nadogradnja toga da nauče kako treba da se ponašaju u saobraćaju prilikom prelaska raskrsnica i to teoretski i praktično”, naveo je Dragan Utržan, direktor OŠ Jožef Atila.

Đacima je na saobraćajnom poligonu koji predstavlja raskrsnicu opremljenu pešačkim prelazima, saobraćajnim znacima i semaforima, na praktičnim primerima objašnjavano kako da se ponašaju kada naiđu na raskrsnicu koja je semaforizovana, kao i kako preći put na onoj na kojoj nema semafora.

Deci je ukazano na to koje opasnosti vrebaju ukoliko ne poštuju saobraćajne propise, kao i na šta treba da obrate pažnju na putu od kuće do škole. Podeljeni su im prigodni edukativni flajere sa sadržajem prilagođenim njihovom uzrastu, a u objektima škola postavljeni su i plakati sa edukativnim sadržajem.

“Smatramo da je upravo ta konstantna edukacija nešto što je jako bitno kako bi se u budućnosti smanjio broj nezgoda u saobraćaju. Ono što je bitno da napomenem je da je Novi Sad pionir jednog ovakvog projekta i ovih edukacija. I nadamo se da će ostali gradovi slediti primer Novog Sada”, rekla je Marina Tucaković iz CUBS-a.

Ove edukacije biće sprovođene u osnovnim školama za učenike prvog i drugog razreda, dok će učenici trećeg i četvrtog organizovano dolaziti na Novosadski sajam, gde će prisustvovati predavanjima.