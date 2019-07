Bez vode zbog radova deo Satelita

Novi Sad

Bez vode će do 16 časova biti Futoški put od Bulevara Slobodana Jovanovića do Bulevara Kneza Miloša, Ulica Bate Brkića od Bulevara Jovana Dučića do Futoškog puta i ulice Miloja Čiplića, Đorđa Krtstića, Isidore Sekulić, Stevana Petrobvića Brila, Anđe Ranković, Svetozara Ćorovića, Stevana Hristića, Stevana Dejanova i Iva Ćipika.

Cisterna s pijaćom vodom biće postavljena kod Satelitske pijace.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.