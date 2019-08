Bez vode zbog radova deo Rotkvarije

Novi Sad

Bez vode će od 8 do 18 časova biti Kisačka ulica, od Temerinske ulice do Ulice Jovana Cvijića, Ulica Lukijana Mušickog, od Kisačke ulice do Ulice arhimandrita Jovana Rajića, Ulica arhimandrita Jovana Rajića, od Ulice Lukijana Mušickog do Ulice Vuka Karadžića i Ulica Vuka Karadžića, od Kisačke ulice do Ulice arhimandrita Jovana Rajića.

Cisterna sa pijaćom vodom biće postavljena na uglu ulica Kisačke i Karađorđeve.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.