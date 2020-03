Novi Sad

Bez vode će od 9 do 11 časova biti ulice Branka Ćopića (od Veterničke do nasipa), Veternička (od Branka Ćopića do Podunavske), Ratarska, Alaska, Medena i Kamenjar 4 i 5.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.