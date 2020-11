NOVI SAD

Bez vode će do 9,30 časova biti deo Ulice Bože Kuzmanovića, od Velebitske do Dravske ulice.

Do 13 časova bez vode će biti desna strana Salajke gledano iz pravca Temerinske ulice prema Kisačkoj.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.