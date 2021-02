NOVI SAD

Bez vode će zbog radova do 16 časova biti ulice Dr Laze Stanojevića, Žarka Zrenjanina (od Bulevara Mihajla Pupina do Ulice Miroslava Antića – parna strana), Bulevar Mihajla Pupina (od Narodnih heroja do Ulice Žarka Zrenjanina – parna strana).

KISAČ

Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 13 sati biti Ulica Janka Jasenskog.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.