NOVI SAD

Od 8 do 16 sati vode neće imati deo Ulice Filipa Višnjića (od Trga Save Vukosavljeva do Ulice patrijarha Čarnojevića) i deo Ulice Bele njive (od Đorđa Rajkovića do Filipa Višnjića).

Zbog radova na sanaciji havarije, bez vode će do 13 sati biti Ulica Lilike Bem.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.