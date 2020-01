Bez snega do polovine februara

U Centru za klimatske analize, rane najave klimatskih promena i ocenu rizika od elementarnih nepogoda u Novom Sadu koji radi u okviru RHMZ Srbije, procenjuju da će ova zima do kraja biti blaga i bez značajnijih padavina.

“Padavine su manjeg intenziteta. U januaru skoro da ih nije ni bilo. Vidite i sami kakva je situacija sa snegom. Praktično snega nije ni bilo, osim na planinama. I u narednom periodu malo će se situacija po tom pitanju promeniti, ali sneg se i dalje ne očekuje. Naprotiv, narednih dana temperature će biti znatno više od godišnjeg proseka”, istakao je Milovan Radmanovac, diplomirani meteorolog.

Temperature vazduha, prema njegovim rečima narednih dana biće i više od 10 stepeni, što nije uobičajeno za početak februara na ovim našim umereno kontinentalnim prostorima.

“Znači za februar to su prilično visoke temperature, a sneg možemo da očekujemo jedino na, i to visokim, planinama. Ne čak ni na nižim planinama nego Kopaonik, Zlatibor, Crni vrh i tako neke više planine kod nas”, kaže Radmanovac.

Osetan pad temperature najavljuje Radmanovac, možemo da očekujemo u drugoj polovini februara.

“I tada bi možda moglo, ali to je rano pričati o tome. Ali čisto kao neka najava da bi možda ipak zima mogla da prođe sa nešto malo snega i u Novom Sadu. Ali, kažem do petnaestog, do polovine februara ne baš sad tačno do petnaestog, do polovine ne”, najavio je meteorolog, Milovan Radmanovac.

Radmanovac je objasnio da su metode davanja prognoze različite i zavise od rokova za koje se daju. Za sedam ili maksimalno deset dana unapred, kako je kazao, prognoze se prave na osnovu numeričkih modela, s tim što i tada tačnost prognoze opada posle tri-četiri dana, dok za dan-dva može da se uradi prognoza sa preko 80 posto tačnosti.