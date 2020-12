Bez radova na Zlatiboru u sezoni

Odbornici Čajetine usvojili su na 7. po redu sednici Skupštine opštine niz programa poslovanja sa finansijskim planovima za 2021. javnih i javno komunalnih preduzeća, te dali saglasnost na planirane aktivnosti komunalnih javnih preduzeća ”Zlatibor’, ” Vodovod Zlatibor” i JKP ” Duboko ” iz Užica, zatim Javnog preduzeća ” GOLD GONDOLA ZLATIBOR ”, Sportskog centra Čajetina”, kao i Turističke organizacije ”Zlatibor”.

Na sednici je data je saglasnost i za predloge odluka o uređivanju građevinskih zemljišta sredstvima investitora, kao i o dopuni Plana postavljanja privremenih objekata na području Zlatibora za period 2017 – 2022. godine.

“Izmenom te odluke o izvođenju građevinskih radova na teritoriji opštine Čajetina usvojeno je da od 25. decembra do 15. januara naredne godine budu zabranjeni radovi na Zlatiboru u ekstra, prvoj i drugoj zoni, kao i u periodu od 23. jula do 23. avgusta, kako bismo sve većem broju gostiju na Zlatiboru omogućili mir u ta dva najudarnija termina u toku godine”, rekao je Arsen Đurić, predsednik SO Čajetina.

Usvojeni su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe poslovanja Predškolske ustanove ”Radost”, PD” Zlatiborski Eko agrar”, te Inovacionog biznis centra Zlatibor, sve za 2021. godinu.