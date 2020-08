Bez poskuplenja putarine

Vršilac dužnosti direktora “Puteva Srbije” Zoran Drobnjak izjavio da ni na jednoj deonici putarina neće poskupeti, uprkos tome što je od januara do jula minus u naplati putarine iznosio 3 milijarde i 600 miliona dinara.

On je naglasio da se procenjuje da će u avgustu taj manjak biti oko 1,2 milijarde dinara, što je oko 40 miliona evra manje za prvih osam meseci. Istakao je i da je do početka avgusta bilo 5,4 miliona vozila manje na autoputevima Srbije nego u isto vreme prošle godine. Drobnjak je najavio i da će obnova deonice puta od Ovčar Banje do Užica, u dužini od 37 kilometara, biti završena do 1. septembra, dok će deonica od Užica do Zlatibora biti gotova 1. oktobra.