Bez pomaka u stavu o kanabisu

Upotreba prerađevina kanabisa u medicinske svrhe u Srbiji je i dalje kontraverzna tema. Neke zemlje u okruženju, poput Hrvatske i Slovenije, odobrile su lečenje pacijenata sa terminalnom fazom kancera, multiplesklerozom i drugim teškim oboljenjima pomoću ove biljke, dok se kod nas njena upotreba u te svrhe i dalje tretira kao krivično delo.

Postoje parlamentarne stranke, međutim, koje su zauzele otvoren stav da takvo stanje treba da se promeni. U Zelenoj stranci navode da uprkos brojnim medicinskim dokazima i preporukama Svetske zdravstvene organizacije i Evropske medicinske asocijacije o lekovitim svojstvima derivata indijske konoplje, vladina Komisija uporno zabranjuje mogućnost njenog uzgajanja u svrhe lečenja, zbog čega su zatražili od Vlade da sa čela te komisije smene njenu predsednicu Danicu Grujičić,kao i da rasformira samu komisiju.

“Ja mislim da smo mi prva politička stranka koja je pokrenula tu inicijativu, koja je podigla na određen nivo saradnju sa organizacijama koje se bore za legalizaciju kanabisa. Pre svega, mi smo sa IRKOM koja je najveća organizacija u Srbiji za prošle parlamentarne izbore nastupili sa jednom od tačaka u programu: legalizacija kanabisa u medicinske svrhe. Tako da mislim da smo politički pioniri u Srbiji u tome i da smo prosto imali tu hrabrost da izađemo sa takvom temom. Većina se plaši, ljudi pomisle svašta, odmah negativno”, rekao je Goran Čabradi, predsednik Zelene stranke.

U Zelenoj stranci smatraju da čovek ima pravo na izbor kada je u pitanju način lečenja i ne vide razlog za spečavanje takve inicijative od strane pojedinaca koji u javnosti istupaju sa drugačijim stavom. Ova tema je i dalje tabu tema kod nas, ali se stvari menjaju polako, kaže Čabradi.

“I dalje je tabu tema, i dalje se pojedinci manipulišu tom temom, pre svega Grujičić, doktorica. Manje je tabu nego što je bio pre nekoliko godina kada smo mi počeli da se bavimo tom temom. Danas, ipak, imate evo i na vašoj televiziji i na drugim televizijama gostovanje pojedinaca, da li iz Zelene stranke, da li iz organizacija, drugih koji se bore za legalizaciju kanabisa. Tako da ta tema postaje sve manje tabu i ja mislim da će u narednom periodu i ova država se konačno otvoriti prema toj temi. Da li će dozvoliti samo medicinsku namenu kanabisa, ja se nadam bar toliko. Ali, definitivno je sve manje tako, ali i dalje jeste”, kazao je on.

Na naše pitanje o mogućim zloupotrebama kanabisa i da li bi one bile svedene na mnogo manju meru uvođenjem Zakona, Čabradi kaže:

“Pa, gledajte, hoćete da neko kaže da ovde toga nema na crnom tržištu. Mislim da smo svi svesni da je to tržište vrlo aktivno, da svakodnevno se susrećemo sa tim, pogotovo mladi. Nažalost, prevencija jeste način da se spreči upotreba i zloupotreba droga i psihoaktivnih susptanci, ali ne na ovaj način kako naša država to radi. Ja bih voleo onda da vidim rezultate, da li je sve manje korišćenja i zloupotrebe opijata, a ne verujem da je to situacija. Tako da mislim da prosto ova država mora da shvati, mora da uzme u obzir i iskustva razvijenih. Ne možemo zabijati glavu u pesak, ako vi okolne zemlje imate, Slovenije, Hrvatsku, Makedoniju, koje su potpuno ili delimično legalizovale kanabis, da ne govorim o svim evropskim zemljama. Imamo rezuluciju Evropskog parlamenta od 2019. godine, mišljenja Svetske zdravstvene organizacije iz 2017. i onda ovde nama govore da naša nauka ima drugačija saznanja. Ja bih voleo da ta naša nauka se suoči sa svetskom naukom, pa da njima objasni gde oni i greše i ceo razvijeni svet danas”, istakao je Goran Čabradi.

Ako farmaceutska industrija može da koristi proizvode poput kanabisa, zašto ne bi građanima bilo dozvoljeno to isto ukoliko veruju da će im pomoći u lečenju, a ne da se snalaze na crnom tržištu nabavljajući preparate često sumnjivog kvaliteta, što je izuzetno skupo i u krajnjem slučaju rizično po zdravlje, zaključio je Čabradi.