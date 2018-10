Bez nasleđa 5. oktobra

Peti oktobar u političkom kontekstu u Srbiji je datum koji asocira na 2000. godinu, kada su građani i Demokratska opozicija Srbije masovnim protestima u Beogradu prisilile Slobodana Miloševića da se odrekne vlasti i prizna pobedu Vojislava Koštunice na predsedničkim izborima.

Očekivane demokratske promene koje su potom usledile nisu, međutim, ispunile očekivanja građana, zbog čega mnogi kažu da 6. oktobra u Srbiji nije bilo.

Rešenje situacije u kojoj se Srbija danas nalazi Tomić vidi u okretanju sebi i sagledavanju nacionalnih interesa i u odnosima sa Zapadom, kao i sa Istokom, ali i unutrašnih problema poput odlaska mladih iz zemlje.

“Moramo uspostaviti samo onaj minimum normalnosti jedne države. Vi danas imate Ustav koji je donet 2006. godine, koji se nemilice krši od strane vlasti. Zna se koja su zaduženja premijera, a koja su zaduženja predsednika, a to se menja iz trenutka u trenutak. Doduše, to je i prošla vlast radila, gde je premijer bio jedna vrsta kako satiričari kažu, fikusa ili jedna ličnost koja nije imala suštinsku moć odlučivanja, a on nosi izvršnu vlast, on je glavni, ‘prajm ministar’ u vladi. Ali, mi se menjamo, danas sam premijer, sutra sam predsednik Srbije i kod mene je sva moć, zato što se ja zovem tako i tako”, naveo je Tomić.

Države imaju ustav kako bi ga poštovale i ustavno funkcionisanje institucija osnovni je preduslov za opstanak i razvoj demokratskog društva.

“Borba za funkcionisanje institucija, ne samo političkih, pa i preduzeća. Ne može samovolja jednog čoveka da radi u firmi kako god je on to zamislio. Ako to prenesemo na državu, eto to nam se događa. Dajte da malo taj pluralizam mišljenja i ideja, ne samo političkih stranaka, nego svega, da to malo profunkcioniše”, smatra Tomić.