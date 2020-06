Bez Amerike nema demokratije

Na društvenim mrežama pojavio se spisak ratova koje su vodili američki predsednici od Buša starijeg do Baraka Obame. Rubrika za Donalda Trampa ostala je prazna. Da li Tramp vodi miroljubivu politiku i da li će mu to doneti drugi mandat?

„Politika predsednika Trampa je jasna. On želi da Ameriku vrati Amerikancima, onje veliki borac protiv te duboke američke države. Međutim nije dovoljno da samo on bude borac protiv duboke američke države. Mi imamo priliku da vidimo da i u drugim državama poput Rusije i Kine postoje i tamo neke duboke države i one vode neko agresivno dejstvo i svet bez Amerike ne bi bio isti. zamislite svet bez Amerike. Da li bi postojao neki balans i da li bi postojala ijedna država na svetu koja bi se uz sve svoje slabosti, uz sve svoje mane o kojima možemo da pričamo do sutra zaista borila za demokratiju u svetu? Ja ne mogu da zamislim svet bez Amerike jer bi taj svet ostao u rukama nekih totalitarnih režima, ljudi koji kada se probude ujutru ponište ustav, ljudi uza koje zakon ne važi, a mi svi znamo da zakon je taj koji nas čini slobodnim“, rekao je dr Darko Trifunović sa Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

Ratovanje je američki narod koštalo preko 8,6 biliona dolara, ne računajući nenadoknadive ljudske žrtve. To je ekvivalent više od trećine celokupnog američkog državnog duga koji iznosi 22,8 biliona dolara ili otprilike dvostruko veće od japanskog BDP-a koji iznosi 4,6 biliona dolara.