Besplatne pripreme na PMF-u

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i ove godine organizuje besplatne pripreme iz matematike i informatike za prijemne ispite na fakultetima.

U toku je drugi ciklus priprema, a zainteresovani srednjoškolci mogu da prisustvuju časovima svake subote sve do 4. aprila od 10 do 13 časova u Amfiteatru 7.

Kako kažu u Departmanu za informatiku i matematiku, program je prilagođen nivou znanja učesnika.

“Prvi ciklus je održan u decembru, ali to je bio neki uvod. Svako ko se priključi ovom drugom ciklusu moći će da otprati svo gradivo koje dolazi na naš prijemni. Pripreme su u potpunosti besplatne, nije potrebna nikakva prijava, samo dođu na pripreme subotom i to je to. Dakle, nema potrebe za nekim pripremama. Kada su u prilici mogu da dođu na te pripreme. Svi termini su okačeni na naš sajt dmi.rs”, rekao je Goran Radojev, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Putem sajta, kazao je Radojev, učenici mogu da se informišu o svemu što se tiče drugog ciklusa pripremnih časova, dok će o trećem biti blagovremeno obavešteni.

“Te pripreme drži, odnosno njima koordinira profesorica Takači koja ima veliko iskustvo i u radu sa srednjoškolcima kao saradnk u jednoj od gimnazija. Tako da je svo gradivo prilagođeno srednjoškolcima i oni mogu da krenu negde od nule sa znanjem i da lepo isprate sve ono što će biti tokom priprema i sve ono što su eventualno propustili u srednjoj školi. Moći će da se podsete kroz ove pripreme, na pravi način da odrade”, dodao je on.

Ovaj vid nastave je pogodan za srednjoškolce koji žive u Novom Sadu, ali zbog vremena i troškova predstavlja poteškoću učenicima koji putuju iz drugih mesta. Zbog toga su osmišljeni onlajn časovi.

“I onda smo mi odlučili se još od prošle godine da organizujemo takozvane online pripreme gde je srednjoškolcima dovoljna samo internet veza i pretraživač i mogu u terminima tih priprema da se priključe njima i da prate preko interneta predavanje kao što bi to uradili na neki način i u amfiteatru. Sa druge strane, ne samo što mogu da prate te pripreme, njima ostaje i video snimak svih časova i oni mogu da se u svakom trenutku podsete šta su radili”, objasnio je docent sa PMF-a.

Radojev smatra da će mnogi iskoristiti onlajn mogućnost da nešto nauče, a termin za časove je utorkom u 20 časova. Dobrodošli su, kako j erekao, svi srednjoškolci, bez obzira da li žele da upišu Prirodno-matematički ili neki drugi fakultet novosadskog univerziteta.