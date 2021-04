Besplatne analize vode za navodnjavanje

VIDEO K9: Departman za uređenje voda Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i ove godine vrši besplatne analize bunarskih voda za navodnjavanje koje će trajati do kraja godine.

Povišene koncentracije gvožđa i mangana u vodi za navodnjavanje mogu dovesti do začepljenja sistema za navodnjavanje u kratkom roku, a time i do značajnih gubitaka, kako prinosa, tako i delova sistema. Kako ne bi imali više štete nego koristi, poljoprivrednici bi trebalo da izvrše analizu vode sa kojom navodnjavaju zemljište, a te analize do kraja godine za njih će besplatno izvršiti stručnjaci sa Departmana za uređenje voda na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Na Departmanu kažu da je do sada prikupljeno oko 60 uzoraka bunarske vode za navodnjavanje, a cilj im je da ih prikupe što više sa terena kako bi dobili kompletnu sliku o kvalitetu bunarske vode u Vojvodini na osnovu koje bi napravili detaljnu kartu sa svim parametrima kvaliteta vode za navodnjavanje.

Time bi precizno predočili poljoprivrednicima na šta treba da obrate pažnju kada započinju proizvodnju i investiraju u sisteme za navodnjavanje ili kada su već uveliko u ovom poslu. Na Departmanu savetuju da se uvek proveri kvalitet vode za navodnjave bar jednu sezonu pre instalacije opreme za novodnjavanje.

Kvlaitet vode za navodnjavanje, pored toga što utiče na biljke, zemljište i kvalitet opreme, utiče i na životnu sredinu uopšte.

Trenutno je u toku i izrada Nacionalne strategije za navodnjavanje koju finansiraju Evropska banka i FAO organizacija. Ovaj departman je uključen u njenu izradu, a jedna od bitnih tema je i kvalitet vode za navodnjavanje.

Nacionalna strategija za navodnjavanje definasaće uslove koja svaka voda mora da ispuni da bi mogla da se koristi za navodnjavanje. Ono što je važno, jeste da će i ova problematika konačno biti uvrštena u zakonsku regulativu, koja u ovoj oblasti kod nas još uvek ne postoji.