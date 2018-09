BEBAC: Porodiljama smanjena plata

Izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama donete su kako bi u određenoj meri bio poboljšan položaj roditelja u Srbiji.

Jasmina Mihnjak iz Roditeljskog udruženja Bebac tvrdi, međutim, da će u praksi ovaj Zakon oštetiti veliki broj majki koje će, kako navode, dok su na porodiljskom bolovanju, godinu dana imati manju platu.

“Najugroženije će biti žene koje imaju staž 18 meseci pre trudničkog bolovanja, kao i sve one žene koje su tek neposredno pre trudničkog bolovanja zasnovale radni odnos, to znači da su to mlade mame, da su to one mame koje su tek sada krenule u neki profesionalni život tek sada uspele da naprave neke uslove da bi uopšte bilo moguće da osnuju porodice”, navela je Mihnjak.