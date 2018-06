Balkanska molitva

Balkanski molitveni doručak, rekao je direktor SPO-a, institucionalizovan je pre 15 godina prema uzoru na američki i predstavlja okupljanje odabranih predstavnika zemalja jugoistočne Evrope.

Ove godine u Tirani skup je održan pod sloganom “ljubi bližnjeg svog kao samog sebe”.

To je i osnovna poruka ovog regionalnog okupljanja, naveo je Cvetković, međusobno upoznavanje i razumevanje koje bi rezultiralo boljim međususedskim razumevanjem i napretkom u regionu.

“Imao sam fenomenalan susret s jednim Grkom u Tirani. Gospodin je fenomenalno to sažeo, bio sam potpuni inspirisan njegovim rečima. On kaže ovako – ‘Ja sam Grk, ali nisam Grk’. Ja ga onako gledam, šta je to sad? Kaže – ‘Ja sam Balkanac. Ja svugde gde odem i gde se nalazim govorim da sam Balkanac’. Ja mu kažem, dobro, pa svi smo Balkanci, a on kaže – ‘Pa, upravo to vam govorim”, kazao je Cvetković.