ATP kup: Odbrana titule u februaru

Objavljen je raspored Svetske teniske asocijacije za prva dva meseca 2021. godine, a kompletan kalendar očekuje se uskoro.

Zbog pandemije virusa korona on je znatno izmenjen u odnosu na prošlu sezonu.

Australijska sezona je pomerena, turnir u Adelejdu je premešten, a u Oklandu i otkazan.

Dva takmičenja zakazana su u Melburnu od 31. januara do 6. februara. Australijan open zvanično je pomeren za tri nedelje i biće održan od 8. do 21. februara, a kvalifikacije će biti odigrane u Dohi od 10. do 13. januara.

Takođe, došlo je do promene i po pitanju ATP kupa koji, ipak, neće biti u potpunosti otkazan već će, umesto od 3. do 12. januara, Srbija titulu prvaka braniti u Melburnu, od 1. do 5. februara.