APV: “Investirajte u Vojvodini”

Konferencija “Investirajte u Vojvodini” je okupila brojne strane i domaće učesnike kojima su predstavljeni potencijali pokrajine kao povoljnog ambijenta za ulaganje.

Prema podacima Privredne komore Vojvodine, za prvih sedam meseci spoljno-trgovinska razmena Srbije porasla je za 10 procenata u odnosu na prošlu godinu u istom periodu i iznosi oko 7 milijardi evra, od čega su 3,5 milijarde izvoz iz Vojvodine.

“Konferencija treba da da jednu sliku o tome na koji način, kako se danas može investirati u Vojvodini, koji su to uslovi i da pozove investitore, i domaće i strane, i upozna ih sa investicionim ambijentom u našoj Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, rekao je Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade

Milićević je naglasio i značaj formiranja Razvojne agencije Vojvodine koja, kako je rekao, svojim merama podstiče investiranje u pokrajini kako u sferi zapošljavanja, tako i u nabavci nove opreme i tehnološkog osavremenjavanja.

“Rekao bih da je sveukupno u Srbiji i Vojvodini u poslednjih nekoliko godina dobra klima za ulaganje. To govore i brojke, govore i podaci. Četiri i po procenta rasta domaćeg društvenog bruto proizvoda u prošloj godini. To je najviše u prethodnoj dekadi. To govori o tome da je, zaista, stvorena dobra klima za ulaganje, govori o tome da naše kompanije dobro posluju. Raste i spoljnotrgovinska razmena, raste industrijska proizvodnja, raste sektor usluga, raste turizam”, naveo je Milićević.

On je naglasio da se ove godine očekuje rast do 3,5 procenata BDP te da će dobra godina u agraru dodatno doprineti tom rastu.

“Svake godine smo negde u septembru radili dodatak “Invest in Vojvodina”. Ovo je prvi put da ćemo uz dodatak imati i konferenciju ovog tipa i mi prosto kao ljudi koji dolaze sa strane medija se trudimo da okupimo sve faktore, sve činioce koji mogu da pomognu nekoj stvari, pošto se bavimo različitim temama. Kada je reč o konkretnoj temi investiranja u Vojvodini, ovde ćemo danas imati kao što vidite nas i vas sa strane medija, imaćemo komorski sistem, imaćemo predstavnike vlasti, pokrajinske, gradske vlasti, republičke, imaćemo strane ambasadore, imaćemo strane komore i imaćemo privredu”, kazao je Robert Čoban ispred Color Press Group.

On je naveo i da je konferencija okupila sve one koji mogu da doprinesu aktivnijem povećanju stranih i domaćih ulaganja našu privredu, te da su na tom zajedničkom zadatku predstvanici medija, komorskog sistema, svih nivoa vlasti, ambasadori i predstavnici privrede.