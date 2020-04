Apsolutno pravo na pravično suđenje

Situacija u zemlji izazvana epidemijom je ozbiljna i zahteva posebni reakciju države, kao i poseban oprez građana, zbog čega je i uvedeno vanredno stanje, smatra Vladimir Beljanski, predsednik Advokatske komore Vojvodine koji je postavio pitanje da li je vanredno stanje uvedeno i da li i dalje postoji u skladu sa propisima koji su doneti.

“Ovo nije formalno pitanje, dakle nije pitanje o kome treba raspravljati na taj način da li je bilo potrebno preduzeti određene mere od strane države zaštite zdravlja građana, nego da li smo zaboravili na to da postoje određeni demokratski principi i vladavina prava i načela koja nisu za kršenje i odstupanje. To znači da je bilo predviđeno da Skupština Srbije mora da proglasi vanredno stanje, da Skupština donosi određene mere i da je Skupština u stalnom zasedanju tokom vanrednog stanja. Ja prosto ne mogu da verujem da je u današnje vreme nemoguće organizovati tako nešto bez fizičkog prisustva narodnih poslanika”, naveo je Beljanski.

Primer za to, prema njegovim rečima, jeste upravo uredba vlade kojom su predviđena takozvana skjp suđenja, gde se odstupilo od načela neposrednosti u krivičnom postupku i uvedena suđenja putem slike video-linkom upravo kako bi se izbegla zaraza.

“Ako je to moguće uraditi u krivičnom postupku, onda je to sigurno moguće uraditi i radi omogućavanja funkcionisanja Skupštine u ovakvom stanju u kakvom se ceo svet do sada nije našao, a ni naša država. Prema tome, treba biti izuzetno oprezan kod ograničavanja ljudkih prava i kod toga kako se to radi, upravo zato da ne bismo iz demokratskog sistema prešli u nešto što je suprotnost”, zaključio je predsednik AKV.

Jedna od garancija Ustava u pogledu ljudskih prava jeste da se ne može odstupiti od prava na pravično suđenje, rekao je predsednik Advokatske komore Vojvodine osvrnuvši se na pitanje skajp suđenja.

“Ukoliko se sprovode postupci koji nisu predviđeni zakonom, a mislim pre svega na skajp suđenja, onda se postavlja pitanje da li su to pravičana suđenja i da li je došlo do kršenja Ustava, odnosno ljudskog prava koje je garantovano kao pravo na pravično suđenje po Ustavu Republike Srbije. Biće sigurno još puno polemike o tome. To nije rešenje koje je nepoznato u nekim evropskim državama i koliko ja znam i u Sjedinjenim Američkim Državama postoje takva suđenja”, dodao je Beljanski.

On je podsetio da Ustav predviđa apsolutna prava koja ne mogu biti ograničena ni u jednom slučaju, kao što su pravo na život, zabrana torture i pravo na pravično suđenje.