Aprililili

Danas je Međunarodni dan šale, a postoji više verzija kako je postao sinonim upravo za za 1. april.

Prema jednoj od njih, 1. april kao Dan šale nastao je kada je u 16. veku pomeren dan Nove godine sa 25. marta na 1. januar. Do tada je u mnogim evropskim gradovima Nova godina obeležavana 25. marta i slavljena je nedelju dana, odnosno do 1. aprila.Prema tom tumačenju, oni koji su prihvatili novi datum kao dan Nove godine zbijali su šale sa onima koji su ga i dalje obeležavali do 1. aprila.

Prvoaprilske šale se u nekim zemljama tradicionalno prave samo do podneva, a onaj ko ih napravi posle podne naziva se “aprilskom budalom”, dok se brojnim drugim državama ljudi zbijaju šale tokom celog dana.

Pojavom elektronskih i pisanih medija šale su dobile novu dimenziju i neke od njih ostale su pznate do danas. Jedna od najpoznatijih iz 1957. godine, kada je britanska TV mreža BBC objavila da Švajcarci beru špagete sa drveta, a prilog je govorio o tome da je konačno iskorenjen napasnik “špagetni žižak”. Veliki broj gledalaca se javio uredništvu te televizije kako bi saznali o mogućnostima da sami uzgajaju svoja stabla sa špagetama.

Neki šokantni događaji su se zaista i dešavali 1. aprila, pa bi često bili prihvatani sa nevericom. Tako je u danskom gradu Albertslundu 2009. jedna škola zamalo izgorela do temelja jer vatrogasci nisu verovali da su prva dva poziva bila prava. Iran je 1979. godine proglasio 1. april Danom Republike i do danas mnogi ne veruju da je to stvarni praznik.