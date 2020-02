Apel davaocima Rh-, 0 i A krvne grupe

Pacijenti na teritoriji Vojvodine ne treba da brinu o snabdevenosti zalihama krvi na teritoriji Vojvodine, jer svih krvnih produkata ima dovoljno, kažu u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine. Ipak, RH negativne krvne grupe su traženije od ostalih, kažu u ovoj ustanovi.

“Zavod za transfuziju krvi Vojvodine momentalno raspolaže dovoljnim zalihama krvi u smislu da su potrebe svih pacijenata na teritoriji Vojvodine za krvnim projektima zadovoljene. Ipak bismo pozvali davaoce da, ako su u prilici, dođu do Zavoda i da daju krv. To naročito važi za davaoce sa negativnim RH faktorom”, rekla je Jelena Ćulić, iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

Ćulić je apelovala i na davaoce koji imaju negativnu nultu ili A krvnu grupu.

“Dobrovoljni davaoci mogu biti sve, pre svega zdrave osobe, od 18 do 65 godina starosti. Dakle, potrebno je da ste zdravi, odmorni, da se dobro osećate, da nioste konzumirali nikakve lekove niti alkohol i da nemate nikakvo hronično oboljenje”, kazala je Ćulić.

Građani se, kako je rekla, u dovoljnom broju odazivaju njihovim pozivima i tokom protekle godine je zabeležen znatno veći odziv od 2018.

“Prošle godine smo imali za 10 000 davalaca više nego pretprošle godine tako da je to jedan ovako ohrabrujući podatak. Mi se trudimo da motivišemo dobrovoljne davaoce, mlade ljude, pa tako imamo akcije sa srednjim školama i fakultetima. I taj broj se stalno povećava”, istakla je Ćulić.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine radi svakim radnim danom od 7 do 14 časova, a utorkom do 18 časova. Radna je i svaka prva subota u mesecu od 8 do 12 časova, a Zavod se u Novom Sadu nalazi u Hajduk Veljkovoj ulici 9a.