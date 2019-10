Antikviteti su uvek u modi

U eri tehnološke ekspanzije i pametnioh mobilnih telefona, klasični fotoaparati skoro da su izašli iz široke upotrebe.

U našem gradu, međutim, postoje zaljubljenici u objektiv kod kojih ne jenjava interesovanje za stare fotoaparate. Manifestacije poput sajmova antikviteta prava su mesta za okupljanje ovih kolekcionara, na kojima kupuju, prodaju ili razmenjuju svoje eksponate.

“Ovo je poznata nemačka firma Lajka. Ima ih koje su rađene u Nemačkoj, ima koje su rađene u Kini. To je iz devedestih i dvehiljaditih godina, a one prave Lajke su većinom rađene u Nemačkoj. Ovo je jedna od skupljih. Ima motor i objektiv, jer u Nemačkoj kada se kupi fotoaparat ti ga kupiš bez objektiva, samo kućište i kućište je jako skupo. A dobri objektivi su jako skupi”, priča za Kanal 9 kolekcionar Rajko Popović.

Zainteresovanih za kupovinu, kako je rekao, ima, ali često nemaju dovoljno novca da sebi priušte takav primerak. Oni koji najviše kupuju su mahom naši ljudi, ali ponekad su to i Mađari, Rumuni i Austrijanci koji posećuju Sajam starina u Subotici.

“Ljudi nemaju toliko novca. Ima, ja sam već prodao dosta Lajki ovde. Ali, one starije modele. Kao na primer Rusi što su kopirali Zorkin i FED. Oni su kopirali staru Lajku. I tako da te stare Lajke sam sve prodao. Više nemam nijednu”, kaže Popović.

Iako je Sajam antikviteta interesantan za posetioce, organizatori primećuju da je kupovna moć stanovništva u Srbiji opala. Ipak, neki eksponati su traženiji od drugih.

“Pa da budem iskren, to su, da tako kažem, od upotrebne vrednosti, počev od nakita koji je takođe upotreban počev od dekorativnosti same osobe. Zatim ima dosta predmeta primenjene umetnosti. To su recimo umetničke slike, dosta satova, predmeta koji su u domaćinstvu. Zatim porcelana, naravno, servisa raznih”, navodi Sava Todorov, predsednik Društva kolekcionara.

Todorov je dodao i to da mnogi dolaze radi stručne procene određenih predmeta što organizatori rado čine za njih. Ovakve manifestacije dragocene su i za kolekcionare retkih primeraka knjiga, jer se na njima mogu ponekad naći retki naslovi stari nekoliko vekova.

“Mi smo na svakom Sajmu antikviteta ovde u Novom Sadu koji organizuje gospodin Todorov. Donosimo jedan mali izbor knjiga, starijih. Mislim, postoji tu jedan period gde mi zovemo stare knjige, one koje su do 1867. godine. A od 1868. godine kada se uvodi Vukova reforma u Knjaževini Srbiji, pa do 1944. godine, to su starije knjige. A one stare kao što sam rekao one su ovde od kraja 15. veka, pa do 1867.”, pojasnio je Srđan Stojančev, član Srpskog bibliofilskog društva iz Beograda.

Stojančev je objasnio da izlaže manji izbor knjiga na ovoj manifestaciji da bi posetiocima ili onima koji imaju stare knjige rekli koliko one koštaju i koliko su retke.

On je kazao i to da ukoliko neki naslov zavređuje da bude u ustanovi kulture poput Matice srpske rado preporuči ljudima da to ponude tim ustanovama radi popune fonda.

