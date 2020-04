AMSS: Povoljni uslovi za vožnju

Na putevima koji vode kroz stenske useke i klisure i u planinskim predelima, zbog temperaturnih razlika, učestali su odroni.

Prema informacijama Javnog preduzeća Putevi Srbije, od 7 do 16, izvodiće seradovi na sanaciji oštećenog kolovoza, na deonici Bajmok – Sombor.

Do 23. aprila, u periodu od 7 do 17, radiće se na redovnom održavanju kolovoza, od petlje Pećinci do petlje Šimanovci, u smeru ka Šidu.

Od petlje Žednik do petlje Bačka Topola, u smeru Subotica – Beograd, radovi će se izvoditi naizmenično u voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci, a vozila će saobraćati slobodnom trakom.

Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja.