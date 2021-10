Na auto-putu E-75, od petlje Grdelica do petlje Vranje, zbog pojave magle smanjena vidljivost na 50 do 100 metara, a od petlje Vranje do graničnog prelaza između Severne Makedonije i Srbije vidljivost je 100 metara.

I u zoni tunela “Manajle” zbog magle vidljivost je smanjena ispod 100 metara.

Na graničnim prelazima kamioni čekaju na izlaz iz zemlje na Horgošu 420 minuta, na Kelebiji 240 minuta, na Batrovcima 300 minuta, a na Šidu i Bezdanu oko dva sata.