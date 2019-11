Američkoj pevačici Lizo najveći broj nominacija za Gremi

Lizo je nominovana za album godine sa numerom „Cuz I Love You“, za pesmu i ploču godine nominovan je njen hit „Truth hurts“, a nominovana je i za najboljeg novog umetnika.

Drugi novi umetnici dominirali su na Gremi nominacijama, Bili Eliš i Lil Nas X dobli su po šest nominacija. Pevačica i tekstopisac Eliš takođe je nominovana u vodeće četiri kategorije, čime je ta umetnica (17) najmlađa u istoriji Gremija koja je to postigla.

Dvadesetogodišnji Lil Nas X je nominovan za tri od četiri glavne kategorije uključujući za album i za ploču godine za „Old Town Road“ duetom sa Bilijem Rej Sajrusom. Za album godine se takmiče „Cuz I Love You“ od Lizo, „When We All Fall Asleep“, „Where Do We Go“ od Eliš, „7“ od Lil Nas X-a zajedno sa albumima Arijane Grande, Bon Ajvera i drugim.

Pevačica Tejlor Svift dobila je tri nominacije, među kojima za pesmu godine sa numerom „Lover“, a Bijonse, koja je isključena iz vodće tri kategorije ima četiri nominacije. Pevačice su pretekle pevače po broju objavljenim nominacijama, pet od osam nominovanih za album godine su žene, i sedam od osam nominovanih za pesmu godine.

Muzičarke takođe predvode u kategoriji za najboljeg mladog umetnika, a u nominacijama za ploču godine su nominacije između žena i muškaraca jednako raspoređene.

Gremi nagrade za 2020. godinu biće uručene na ceremoniji u Stejpls centru u Los Anđelesu 26. januara. (Beta)