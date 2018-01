Alkohol društveno (ne)prihvatljiv

Sa medicinskog aspekta svaka upotreba bilo koje količine alkohola za mlade do 18 godina, zbog štetnosti i rizika koje alkohol nosi u tom razvojnom periodu smatra se i tretira kao zloupotreba alkohola.

Specijalna bolnica “Vita” radila je istraživanja koliko mladih u tom dobu konzumira alkohol i rezultati su poražavajući.

“Došli smo do podataka da čak do 81, odnosno 82 odsto mladih do svoje 17 godine već imalo iskustvo sa alkoholom, pri čemu polovina od tog postotka redovno konzumira, najčešće prilikom izlazaka i to sa efektom opijenosti. To govori o tom rezervoaru, o tom potencijalu za kasniji razvoj alkoholizma kao sindroma zavisnosti”, rekao je Milan Vlaisavljević, direktor Specijalne bolnice “Vita”.

Vlaisavljević kaže, da je sindrom zavisnosti bolesti alkoholizma je proces koji se razvija duži vremenski period, obično između deset i petnaest godina.

“Međutim i tu primećujemo da nam se u poslednje vreme javljaju sve mlađi i mlađi pacijenti. Do pre 10-tak godina, najčešće su to bili pacijenti u šestoj, sedmoj deceniji života. Poslednjih godina, najveći broj pacijenata dolazi iz kategorije 30 do 50 godina, čak u 80 odsto slučajeva. Ono što primećujemo kod mlađih pacijenata u svojim anamnestičkim podacima pored alkohola imaju istoriju zloupotrebe nekih drugih psihoktivnih supstanc. Obično je to marihuana, ekstazi, anfetamini”, naveo je Vlaisavljević.

Ono što postaje uobičajeno poslednjih godina jeste i to da se sve više javljaju žene na lečenje od alkoholizma. Prema rečima Vlaisavljevića, do pre deset godina taj odnos bio je jedna žena naprema osam muškaraca, a danas je taj odnos jedan naprema tri. Faktori koji utiču na to da se već u ranoj mladosti započne s redovnim konzumiranjem alkohola su višeslojni.

“Konzumiranje alkohola je društveno prihvatljivo kod nas. Mnogi običaji, socijalne situacije podrazumevaju konzumiranje alkohola i mi kao društvo blagonaklono gledamo na konzumiranje alkohola. Ako govorimo o adolescenciji, to je jedan buran razvojni period gde dominira i radoznalost i ispitivanje sebe, traženje identiteta i gde dominiraju strah da ne bude odbačen ili želja da se bude prihvaćen”, kazao je Vlaisavljević.

U trendu je i takmičarski odnos mladih prema alkoholu, te su oni skloni da popiju različite vrste i veće količine alkohola u što kraćem roku što dovodi do opijanja.

Prema rečima Vlaisabljevića, dostupnost alkoholu i njegov hemijski opuštajući efekat su dodatni razlozi zbog kojih se mladi bez razmišljanja opredeljuju da bez griže savesti piju i preteruju u konzumiranju alkohola.