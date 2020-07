Alfa psihoterapeut

U svetu su poznate psihoterapije uz pomoć životinja, a ovakvu vrstu psihoterapije možete dobiti i u našem gradu, u Novosadskom humanitarnom centru, gde će vam, pored dipl. psihologa i psihoterapeutkinje Aleksandre Filipović, u prevazilaženju problema pomoći i njen pas Alfa.

“Pas je lekovit generalno samom pojavom i pri samom kontaktu. Prvo što dobijamo kada se klijent susretne sa psom jeste fizički kontakt koji uzrokuje smirivanje anksioznosti, umirivanje stresa i otpuštanje negativnih emocija, samim tim, snižavanje krvnog pritiska i povećavanje hormona sreća… To je ono što se dešava hemijski. Ono što se dešava na psihološkom i emotivnom nivou jeste da je ljudima izuzetno prijatno s njim i automatski imamo otvoreniju osobu za pristup. Znači, preko psa, mi u stvari klijenta dovedemo u stanje otvorenosti da možemo da komuniciramo i radimo na problemu”, objašnjava psihološkinja i psihoterapeutkinja Aleksandra Filipović.

Alfa različito reaguje na pacijente, kaže Aleksandra Filipović. S decom i mlađim pacijentima raspoložen je za igru, a to, kakav pacijent uspostavi odnos sa njim, odnosno kakve mu komande zadaje, pomaže psihološkinji da detektuju ono šta klijent želi da kaže.

“Klijenti koji dolaze sa prividnim depresivnim sindromima, Alfa se s njima mazi i saoseća i mnogo je smireniji i pazi kako će prići klijentu, obazriviji je, ispituje i sporijie ulazi u kontakt. Ukoliko dolaze anksiozne osobe i on postaje nervozan. Kada nam dođu osobe kojima se neposredno desio događaj koji ih je uzenmirio, pas je izuzetno uznemire. Ne želi ni igračku da uzme, ni da legne, prosto se uznemiri, odnosno pokazuje to njihovo osećanje”, rekla je Filipovioć.

Filipović napominje da je dve godine istraživala o tome kojeg psa je najbolje da izabere za ovu vrstu psihoterapije. Izbor je pao na Alfu, crvenu standard pudlu, jer je ova rasa veoma inteligentna, prijemčiva za dresuru, a Alfa ima i terapijski pedigre.

“On je posebno biran, ja sam njega čekala oko dve godine, zato što mu je otac terapijski pas i prosto sam birala po temperamentu kakvo štene ćemo dobiti, gde je njegova majka već imala jedno leglo gde je jedno štene pas pomogač. Nakon toga, kada se on rodio, bihevijoristi, stručnjaci za ponašanje pasa su radili testiranje tih štenaca gde je onda on bio izabranik da je on potencijanlo dobar terapeutski pas. Nakon toga, mi ulazimo u proces obuke gde nas u budućnosti čeka specijalizovana obuka sa radoom sa decom u grupi i za individualne terapije”, navel aje Filipović.

Za sada Alfa pomaže u psihoterapiji mladima uzrasta od 15 do 30 godina. Trenutno ima 11 meseci, a kada još malo sazri, odnosno napuni godinu dana proći će i procenu za rad sa decom, kao i za rad sa decom ometenom u razvoju.