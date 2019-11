Akademija umetnosti predstavila svoj novi Zbornik radova

Akademija umetnosti priredila je svečanost povodom predstavljanja sedmog po redu Zbornika radova Akademije umetnost u kojoj su učestvovali profesori Akademije, kao i članovi uredništva.

“Veoma smo ponosni što u Zborniku radova imamo autore iz čitavog sveta i što uvek na promociji ugostimo nekog od eminentnih profesora i umetnika koji su radili ili još uvek rade na Akademiji umetnosti. Danas će nam naš gost i sagovornik biti profesor Petar Marjanović. On je bio dugogodišnji profesor na predmetu Istorija Jugoslovenske drame i pozorišta i danas će neke svoje anegdote podeliti sa nama. Pored njega učestvuje i doktor Irina Subotić, istoričarka umetnosti, koja će održati jedno mini-predavanje o zenitizmu, jednom značajnom pokretu iz dvadesetih godina dvadesetog veka”, rekla je Nataša Crnjanski, urednica Zbornika.

Zbornik pokriva sve oblasti nauke o umetnosti pa, iako deluje da je namenjen užem krugu čitalaca, svako može da pronađe nešto interesantno, istakla je Crnjanski.

“Tako da u šest rubrika čitalac može da čita radove koji su iz oblasti muzikologije, muzičke teorije, filmologije, teatrologije, istorije umetnosti, teorije umetnosti i tako dalje”, dodala je Crnjanski.

Prema njenim rečima, studenti imaju najviše koristi od ovog događaja, jer mogu da čuju i nešto o počecima Akademije umetnosti koja ove godine obeležava 45 godina postojanja.

“Ja sam pozvana da predstavim jedno svoje predavanje koje sam već imala u Budimpešti. I možda je interesantno to da su me pozvale kolege sa Akademije nauka u Budimpešti koje ima odeljenje za istoriju umetnosti da im se govori o tome kako je došlo do istraživanja zenita i zenitizma i kako je promenjena paradigma od toga da taj ceo pokret i njegov osnivač Ljubomir Micić nemaju gotovo nikakvo mesto u našoj kulturi do onoga što se danas smatra jednim glavnim tokom i da se ceo taj pokret uzima kao nešto što je relevantno za našu kulturu. Ja ću o tome da govorim”, kazala je Irina Subotić, istoričarka umetnosti.

Ona je poručila studentima da vredno rade kako bi uspeli u životu.

“Mislim da je jako važno da studenti vole to što rade, da se osećaju sigurni, da mnogo rade, da osećaju da mogu da daju neki doprinos. Kada budu videli da je budućnost pred njima onda će se i oni sami mnogo bolje osećati više raditi. A tu budućnost ne mogu oni sami sebi da obezbede. Mora država da misli na te mlade i na njihovu budućnost. I moraju to da traže od ove države”, navela je Subotić.

U muzičkom delu programa nastupio je Lazar Torbica, student treće godine klavira u klasi profesorke Rite Kinke.