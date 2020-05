“Adria tour” širom Balkana

VIDEO K9: Regionalni teniski turnir “Adria tour” u organizaciji Novaka Đokovića, biće održan od 13. juna do 5. jula u pet različitih gradova, a okupiće velika svetska imena iz belog sporta

OFF: U organizaciji najboljeg srpskog i svetskog tenisera Novaka Đokovića, regionalni teniski turnir pod nazivom “Adria tour” biće održana od 13. juna do 5. jula u gradovima širom Balkana. Adria tour” počeće u Beogradu 13 i 14. juna, 20 i 21. juna turnir će se preseliti u Zadar, a zatim u Crnu Goru od 27 do 28. juna i Banjaluku od 3. do 4. jula. Uz to, planiran je i odlazak u Sarajevo, u nedelju, 5. jula gde će Novak i Damir Džumhur odigrati egzibicioni meč.

Izajva: Novak Đoković, teniser

Beograd, Novak Djokovic, igramo u regionu za humanitarne organizacije

0018 Ja sam izuzetno srećan… I da takođe tamo nastupim 0037

OFF: Pored Đokovića, koji će igrati sve turnire, najveće zvezde ove sportske manifestacije biće Austrijanac Dominik Tim, Bugarin Grigor Dimitrov, kao i Nemac ruskog porekla Aleksandar Saša Zverev, a od domaćih igrača igraće i Viktor Troicki

Izjava:Novak Đoković, teniser

Beograd, Novak Djokovic, Zverev, Tim i Dimitrov dolaze na turnir

0000: Oni svi ovde dolaze besplatno… Razgovarmo i pregovaramo 0040

OFF “Adria tour” osmišljen je kako bi se prikupila sredstva za humanitarne projekte širom regiona, među kojima su i programi Fondacije “Novak Đoković” za programe ranog razvoja i obrazovanja dece. Ujedno, želja organizatora je da se pomogne teniserima da se vrate u formu i takmičarski ritam usled situacije sa koronavirusom.