8.000 evra pomoći taksistima

Prema Uredbi Vlade Srbije o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke tehničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza, subvencije taksistima u iznosu od 8.000 evra u naredne tri godine rezultat su dogovora koji su sa nadležnima u oktobru postigli beogradski taksisti nakon protesta koji su duže od deset dana blokirali prestonicu, nezvanično saznaju Novosti.

Taksisti će subvenciju moći da iskoriste na tri načina – kao učešće za namenski kredit pri kupovini novog automobila, kao učešće za lizing ili će moći da ih koriste za plaćanje dela kupoprodajne cene novog vozila. Pravo na nabavku imaju preduzetnici i privredna društva.

U strukovnim udruženjima pretpostavljaju da će njihove kolege uglavnom birati vozila srednje klase, čija je cena do 17.000 evra, što znači da će mnogima država kupiti više od polovine automobila, pišu Novosti, kao i da taksisti ovaj ustupak gledaju kao na način da im se država oduži za to što im godinama nije omogućila fer uslove poslovanja i nije uredila to tržište.

U Srbiji posluje oko 17.400 taksista koji prevoze putnike u vozilima starim u proseku oko 15 godina.