7. badminton spektakl na Klisi

SC Slana Bara na Klisi od 13. do 16. juna domaćin je međunarodnog takmičenja u badmintonu za mlade do 17 godina, “Serbian U17 & Youth International Novi Sad 2019”, koje je ove godine okupilo više od 600 učesnika iz 26 zemalja Evrope i Azije.

Na sedmom po redu ‘’Serbian U17 & Youth International Novi Sad 2019’’ nadmetaće se takmičari uzrasta do 17, 15, 13, 11 i 9 godina.

Po masovnosti, kvalitetu, organizaciji i sadržaju, ovaj međunarodni događaj, koji nosi status manifestacije od značaja za Republike Srbiju, Pokrajinu i Grad Novi Sad, jedan je od najvećih i najbolje ocenjenih događaja za mlađe uzrasne kategorije u Evropi.

Turnir za igrače do 17 godine je zvaničan Evropski kup koji se boduje za evropske rang liste.

Naši najbolji juniori, Sergej Lukić, Mihajlo Tomić, Sara Lončar i Anđela Vitman, nalaze se među nosiocima i favoritima za osvajanje medalja u svih pet takmičarskih konkurencija: muškarci, žene pojedinačno, muški, ženski i mešoviti parovi.