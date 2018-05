38 godina kasnije

Mnogi naši stariji građani i danas se sećaju gde su bili, šta su radili i šta su pomislili 4. maja 1980. godine, kada je nakon prekida programa na nacionalnoj televiziji spiker Miodrag Zdravković izgovorio čuveno “Umro je drug Tito”.

“Naravno, veoma precizno se sećam, vraćali smo se sa ekskurzije i, odjednom, na radiju je ta vest pročitana. Priznajem, ja sam malo dremala, i odjednom je bila jedna nadrealna situacija. To je bio 4. razred srednje škole. U tom momentu, kada je to pročitano, videla sam da se nešto dešava u autobusu, verovali ili ne, učenici su sami počeli da ustaju, stali su u onaj prostor između sedišta, ćutali, kao da odaju poštu preminulom predsedniku”, rekla je dr Kostić.

Neke potonje generacije sa nostalgijom su se sećale Titove vladavine, kako vremena mira, slobode i blagostanja koje je kasnije nestalo, dok su ga druge optuživale za zaduživanje i na kraju, raspad države.

“Postoje priče, potoje bajke i postoji nešto što je istina. Istinom se prevashodno bavi nauka, a ja se prevashodno bavima naukom. Mogu da govorim o nostalgičnim sećanjima na to vreme, ali svi ljudi su nostalgični prema vremenu kada su imali 18, 19 ili 20 godina, volimo sebe iz tog vremena i volimo to vreme, volimo muziku iz tog doba, modu i tako dalje. Ali to je neka emotivna priča o jednoj zemlji koje više nema”, kazala je dr Kostić.

Ono što nauka govori je da je ogromna razlika između načina života i sistema vrednosti iz tog vremen i ovog koje imamo danas, rekla je Kostić, zbog kojih se mnogi ljudi iz tog vremena nisu kasnije snašli.

“Vreme Josipa Broza Tita ili vreme SFRJ je vreme u kome je radnik živeo normalno od svoje plate i to je suštinska razlika između ovog i onog vremena. Sve drugo proizilazi iz toga. Suština je u tome – rad je bio cenjen, a osnovni kvalitet čoveka bio je njegov rad, zalaganje

i njegovo obrazovanje”, rekla je dr Kostić.

Danas je, prema njenim rečima, jasno kako i zašto se od tih vremena došlo do ovih danas, ali ne i zašto su građani dozvolili da se da se sve to desi. Jedino objašnjenje je, kako je rekla, to da nisu razumeli koliko vredi to što imaju.