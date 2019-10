30 godina Konvencije o zaštiti prava deteta

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je konferencija “Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije od prava deteta” na kojoj se na dva okrugla stola razgovaralo o ulozi nezavisnih institucija i ustanova socijalne zaštite u zaštiti prava deteta, kao i ulozi pravosudnih organa u ovoj oblasti.

“Osnovni smisao svega ovoga jeste razmena iskustava. Preko primene dobre prakse pojedinih zemalja u pojedinim segmentima, jer nikada ne treba zaboraviti prava deteta kao jedna koncept postavljen Konvencijom koji se zasniva na holističkom principu gde nema deljivosti prava, gde su sva prava podjednako bitna. Da li se radi o ekonomskim, socijalnim, kulturnim, političkim, nekim novim kao što je pravo na participaciju, dostaojanstvo deteta”, rekla je Ivana Stevanović sa Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.

“Da li se radi o subjektu ili objektu prava je pitanje koje je odavno našlo svoj odgovor. Dete je subjekt prava, njemu se ništa ne daje. To su prava koja mu pripadaju još pre rođenja. Nerođeno dete ima pravo na roditelje koji će biti odgovorni. Upravo o toj temi ću ja danas govoriti. A sam skup ima ideju da pošalje jednu snažnu poruku da se Konvencija Ujedinjenih nacija i njeni osnovni postulati posvećena zaštiti prava deteta mogu neposredno primenjivati član 16, stav 2 Ustava Srbije”, naveo je prof. dr Zoran S. Pavlović, Pokrajinski ombudsman.

Da bi deca imala srećno detinjstvo, ali i dobar i kvalitetan razvoj i uslove življenja neophodan je intersektorski rad, kazao je ombudsman i izrazio mišljenje da bi u rešavanju pitanja adolescentskog nasilja trebalo reagovati više preventivno nego kazneno-pravnim sredstvima.

“Pošto nema škole za roditeljstvo, nema ko je položio i ko nije položio neophodno je da u ovaj kompletan aktivistički pokret koji smo preduzeli uključimo i roditelje i staratelje i hranitelje, jer samo na taj način omogućićemo deci mirno i bezbrižno detinjstvo. Sve drugo predstavlja, ja bih rekao, akedemske rasprave, a naša deca to ne zaslužuju”, istakao je Pavlović.

On je kazao da je u ovom trenutku Srbiji potreban okvir zaštite prava detata, ali da dobra legislativa već postoji i samo treba povezati institucije kako bi deca bila što bolje zaštićena, ali ne i prezaštićena.

Dvadesetog novembra je Međunarodni dan deteta povodom kojeg nadležne institucije organizuju niz aktivnosti posvećenih ovoj temi.

“Dakle, takve aktivnosti obuhvataju brojne stvari koje ćemo mi raditi ovde u Novom Sadu, ali i širom Vojvodine s obzirom da smo mi pokrajinski ombudsman i da imamo s te strane veliku pomoć naših kolega lokalnih ombudsmana. Dakle, to će biti niz aktivnosti koje se tiču rada sa decom, ali i za decu sa profesionalcima koji rade sa decom i za decu. To smo počeli pre svega otvaranjem jedne prigodne izložbe o istorijatu uopšte koncepta prava deteta kojom praktično obeležavamo 100 godina kada je još 1919. L. Džeb osnovala poznatu organizaciju Save the Children”, rekao je Milan Dakić, zamenik ombudsmana.

U Srbiji, kako se čulo na skupu, siromaštvo predstavlja jedan od vodećih problema kada je u pitanju rast i razvoj dece, jer mnoga ne žive u za njih povoljnom i zdravom okruženju.

Povodom Međunarodnog dana deteta Pokrajinski ombudsman je najavio niz aktivnosti vezanih za oblasti koje utiču na položaj deteta i najčešće oblike kršenja njihovih prava, među kojima su tribina o značaju vakcinacije, te brojne radionice o dečjem učešću, odnosno uvažavanju mišljenja deteta sa idejom da se na praktičan način obrađuju ove bitne teme.