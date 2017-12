22. KOLO SLS: Spartak dočekuje Vojvodinu

Fudbaleri Vojvodine jesenji deo prvenstva okončaće sutra u Subotici, utakmicom protiv ekipe Spartaka. Domaćini, koji su sa 11 pobeda, 4 poraza i 6 nerešenih utakmica na trećem mestu tabele Super lige Srbije, s pravom nose titulu favorita u sutrašnjem duelu, što priznaju i u redovima crveno-belih.

Vojvodina je, sa druge strane, u prošlom kolu na svom terenu doživela težak poraz od ekipe Javora sa 0:3 i sada je sedma na tabeli, sa skorom od 9 pobeda, 7 poraza i 5 nerešenih mečeva. Ipak, prema rečima Vasiljevića, njegov tim neće se unapred predati.

“Što se tiče Vojvodine, vraća nam se Jovančić, on je imao pauzu zbog kartona, koji nam je, po mom mišljenju, najviše nedostajao u prošlom kolu da napravimo dobar rezultat. Nemamo povređenih igrača, svi su spremni i ostalo nam je još to poslednje kolo da odigramo i da idemo na pauzu. Nadamo se povoljnom rezultatu, utakmici u kojoj se nećemo unapred predati”, istakao je Vasiljević.

Zimska pauza dobro će doći uzdrmanoj ekipi “stare dame” da popravi utisak u drugom delu sezone, a prvi koraci na tom putu, smatra vasiljević, već su napravljeni.

“Ja se iskreno nadam da će u pauzi doći do poboljšanja. Klub je nedavno izabrao sportskog direktora Sašu Drakulića i to je prvi korak ka tom, rekao bih, ozdravljenju”, rekao je on.