15. januar – dan bliskosti dva naroda

Inicijativa za održavanje svečane akademije u Beogradu je prirodna, rekla je profesorka Sanja Panfilov, jer je teško pronaći dva naroda koja su toliko udaljena, a istovremeno, prema njenim rečima, tako bliska.

Što se tiče simbolike datuma koji će biti obeležen u ponedeljak u Ruskom domu, 15. januar 1916. godine obeležen je iskrcavanjem prvih srpskih vojnika na Krf, nakon golgote prelaska preko Albanije, podsetila je profesorka Panfilov.

“Poznato je, to je istorijska činjenica, da su Srbi, došavši na obalu Jadranskog mora, nisu pronašli ništa i nikoga. Njih nisu čekali brodovi, nije ih čekala pomoć. Jedina mogućnost je bila i nju je car Nikolaj II Romanov iskoristio, da saveznike malo pritisne. I on je to i uradio svojim depešama u kojima je saveznicima vrlo oštro zapretio, da ukoliko se srpskoj vojsci i narodu ne pomogne, on će sklopiti separatni mir sa Nemcima”, navela je Panfilov.