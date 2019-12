13. dani informatike u školama Vojvodine

Po 13. put ove godine realizovana je Manifestacija “Dani informatike u školama Vojvodine”, a cilj projekta je podsticanje procesa informatizacije nastave u školama Vojvodine kao i da se popularišu nove tehnologije u školskim nastavnim i vannastavnim aktivnostima

“Već sedmi put na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment organizujemo jednu ajd’ da kažem veoma lepu manifestaciju Dani informatike u školama Vojvodine. Da li može biti nešto lepše kada je u pitanju informatika, kada su u pitanju mladi ljudi, 21. vek. Vidite da Novi Sad kao grad, kao centar dešavanja u Vojvodini je postao jedno veliko mesto. Mnoge svetske IT kompanije su došli, otvorili svoja predstavništva, otvorili svoje firme, zaposlili na desetine, stotine hiljada mladih informatičara”, rekao je Prof. dr Dragan Soleša, dekan jednog fakulteta u Novom Sadu.

Prema njegovim rečima, u Novom Sadu trenutno radi između pet i dest hiljada profesionalnih informatičara što predstavlja veliki potencijal Vojvodine, a samim tim i Srbije.

“I u svemu tome, mi ovde na fakultetu školujemo mlade informatičare, ali i podstičemo mlade ljude, talente, decu osnovnih i srednjih škola da sa svojim novim idejama, znanjima iz oblasti IT prikažu šta su oni to naučili, nagrađujemo ih, populišemo upravo i njihove nastavnike i same njih i podstičemo da se dalje razvijaju u ovome pravcu, da nastave da studiraju, da nastave sutra da rade u ovako lepom našem gradu”, rekao je Soleša.

Deseti put po redu dodeljena je i Plaketa Stjepan Han za primenu softvera u nastavi i učenju. Nagrade su primili najboljih deset učenika, nastavnici i najbolja škola.

“To je plaketa koja nosi ime profesora koji je prvi uvezao računar na Ekonomski fakultet u Subotici i prvi je uvodio informatiku kao predmet na fakultet, posle u srednje škole. Bio je i predsednik komisije za informatizaciju pri pokrajinsko sekretarijatu i tako dalje. Tako da je ova plaketa s jedne strane i provikacija i podsticaj školama, nastavnicima, učenicima”, kazao je prof. Slobodan Popov, Centar za nauku, tehnologiju i informatiku.

Digitalizacija društva je opšti trend, kazao je on, a samim tim i digitalizacija obrazovanja. On je dodao i to da deca putem interneta mogu doći do veoma korisnih informacija, ali postoje i negativne strane u smislu vezivanja dece za računar, pa je uloga nastavnika u nastavno-obrazovnom procesu nezamenjiva.