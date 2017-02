Život u stanju autizma

U definiciji o tome šta autizam jeste, najvažnije je istaći da autizam nije bolest, rekla je pedagog Otilija Velišek – Braško.

Postoje, generalno, tri oblasti u kojima osobe u stanju autizma imaju poteškoća u funkcionisanju. To su govor, usvajanje socijalnih veština i pravila ponašanja, kao i komunikacija. Zbog toga je kontakt sa njima težak i zahteva prilagođavanje, naročito ako su u pitanju deca.

Deca u stanju autizma mnogo češće, burnije i intezivnije reaguju u takvim situacijama, pa je najteže roditeljima i osobama koje svakodnevno rade s ovakvom decom da u takvim slučajevima svaki put reaguju na adekvatan način.

“Naravno, važno je gledati na koji način je najbolje, najbolji neki mehanizam otkriti kako da se prevaziđu te neke neprijatne situacije i služiti se time. Uskladiti se sa detetom i razviti kod deteta način prilagođavanja, razumevanja, prihvatanja, i tako dalje, a naravno, ponovo sve to zavisi od deteta do deteta, kod nekog to uspe, raznim nekim sredstvima, da li vizuelnim, da li dogovorom, da li nagradom, već različite strategije postoje, a kod nekog to ide teže”, kazala je Velišek – Braško.