Zaverenici u borbi za opstanak

Teorija zavere je pokušaj da se objasni krajnji razlog nekog, najčešće društvenog, političkog, ili istorijskog, događaja, kao tajni plan tajnog udruženja moćnih osoba.

Danas teorija zavere ima nebrojeno mnogo, a njihovom razvoju i popularnosti je doprineo i razvoj interneta, gde su različiti podaci dostupni velikom broju korisnika, ali i gde svako može da objavljuje svoje tekstove, bez mnogo argumenata.

Srbi nisu vični lobiranju, ali bi to morali da postanu, ukoliko žele da sačuvaju od glavnih ciljeva “vladara iz senke novog svetskog poretka”, među kojima je i svođenje svetske populacije na cifru od 500.000.000 ljudi, rekao je Lučić. Srbi treba da ulaze u tajna društva, smatra on, kako bi kroz njih dolazili do ljudi koji odlučuju, da bi mogli da urade nešto dobro za svoju zemlju.

“Neko mora da ide u tajna društva, da bi se borio za Srbe, kao što se i vojnici bore za srpsku državu, bore se, naravno, svi oni koji idu u vojsku. Prema tome, mi moramo da uzmemo sudbinu u svoje ruke i da se borimo tamo gde se odlučuje. I u Rusiji i u Vašingtonu i u Pekingu, moramo da budemo svuda prisutni”, naveo je Lučić.

Dejan Lučić koji se, prema sopstvenim rečima, već trideset godina bavi praksom i raskrinkavanjima brijnih zavera, autor je brojnih knjiga na ovu temu, smatra da skoro svi ljudi, počevši od verovanja u Boga, veruju u neku od teorija zavere.

“Ljudi izvlače zaključke na osnovu onoga što im uđe u mozak. Ali je sužen izbor informacija. Vi pustite bilo koju televiziju, dnevnik je skoro isti – neki političar je bio i otvorio je klozetsku šolju. I sad sve vesti prenose da je on to uradio. A to nije vest. Mi ne znamo da su pre par dana američki bombarderi bombardovali bazu u Siriji. Šta znači što je 70% raketa i avionskih bombi koje su bačene na tu sirijsku bazu uništeno od strane ruskog protivraketnog sistema, a 30% je prošlo? Ne postoji novinar koji će vam na osnovu toga reći, aha, to je, ustvari, bila proba protivavionskog sistema za eventualni budući napad na Rusiju”, rekao je Lučić.

Srpski komitet 300, čiji je Lučić predsednik, nastao je, kako je rekao, na osnovu ideje oca Agatona sa Hilandara koji je pre skoro dve decenije Srbima koji su dolazili govorio da Srbiju neće spasiti političke stranke, nego 300 pametnih i uticajnih Srba.