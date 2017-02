Zašto se naš grad zove Novi Sad?

Novi Sad posle turskih ratova nije imao ime dok nije postao slobodna kraljevska varoš 1748. godine.

Naziv koji se do tada koristio – Petrovaradinski šanac značio je samo da to vojničko naselje pripada oblasti susednog gradskog zapovedništva. Ime Novi Sad naš grad dobio je onda kada je i proglašen slobodnim kraljevskim gradom, 1. februara 1748. godine, a kumovala mu carica Marija Terezija.

Naseljena mesta kroz istoriju su uglavnom dobijala mesta prema određenim svojstvima, a Novi Sad je dobio ime po tome što je, posle turskih ratova, gotvo cela Bačka bila nenaseljena pustoš, te je prva varoš koja je tu nastala dobile ime Novi Sad.

“Tako da, po istorijskim izvorima, Novi Sad pre 1748. godine svakojako se nazivao. Kao Petrovaradinski šanac, kao Racka varoš, odnosno Racenštat, to verovatno vaši gledaoci sigurno dobro znaju. Srbi su u Ugarskoj često bili zvani Racima upravo po sećanju na svoju najslavniju srednjovekovnu državu koja se zvala Raška. Kada je došlo do tog procesa dobijanja statusa slobodnog kraljevskog grada Novog Sada, koji je Novosađanima davao status plemstva na teritoriji, odnosno oslobađao ih je brojnih feudalnih pritisaka, poreza i stega, sami Novosađani nisu definisali kako bi novi grad trebao da nosi svoje ime. I kako tradicija prenosi da je tu dilemu lično presudila carica Marija Terezija koja je svojeručno napisala da se Novi grad zove Neoplanta. Naravno, latinizovano ime, kao što znamo, na ovim prostorima latinski jezik je bio važeći sve do 40-tih godina 19. veka. I onda je krenuo prevod tog latinskog naziva. Tako da su ga Mađari preveli na Ujvidek, odnosno Nemci Nojzac, što bi značilo novo naselje, novo mesto, dok su ga Srbi možda i najspretnije preveli na Novi Sad”, pojasnio je Petar Đurđev, direktor Istorijskog arhiva Novog Sada.