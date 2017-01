Zašto nem nedostaju IT stručnjaci?

VIDEO K9: Novi Sad je nedavno poneo epitet centra IT stručnjaka i razvoja ove tehnologije. Šta su IT stručnjaci i koliko je Novi Sad zaista razvijen u tom sektoru, za Kanal9 objašnjava dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment dr Dragan Soleša.

IT stručnjak danas obavlja širok spektar poslova koji podrazumeva desetak užestručnih zanimanja, pod kojima se podrazumevaju programeri, sistem-administratori, administratori sistem mreža, veb-developeri, dizajneri sistema, java programeri.

“Informaciono-komunikacione tehnologije – to bi bio pravi naziv. U srpskom jeziku to je IKT, a u engleskom ICT. Ta oblast danas obuhvata sve što je vezano za računar, za mreže, za internet, za programiranje, za održavanje. Znači, to je jedan sveobuhvatni pojam koji sve to obuhvata, pa i ovo najnovije – društvene mreže i more aplikacija koje sada imamo na društvenim mrežama, kao i rad sa društvenim mrežama, da li putem pametnih telefona, smart uređaja, ili računara, to je manje bitno”, rekao je Soleša.

Upravo zbog ovog širokog spektra primene znanja iz ove oblasti IT stručnjaci veoma su traženi, a prema procenama, potražnja za ovim kadrom biće nastavljena i u narednim godinama.

“Eksplozijom računara interneta, moram da naglasim da je internet jedna od najgenijalnijih postignuća u istoriji razvoja ljudske civilizacije. Kažu stručnjaci da nema genijalnijeg, savršenijeg izuma od interneta, mada ja ne delim to mišljenje. Te dve odrednice nam govore da u budućnosti i u 21. veku dolaze do izražaja zanimanja iz oblasti IT sektora, ili IKT sektora. Prosto, sve što je vezano danas za inovacije vezano je i za računar, za internet, a inovacija je ono što donosi novu vrednost”, naveo je Soleša.

Razvoj današnjeg društva zavisi od inovacija, koje osim nove vrednosti donose i profit, kaže Soleša, a inovacije nastaju upravo u IT sektoru, te su zbog toga ovi stručnjaci danas itekako traženi. Od razvoja IT sektora zavisi i razvoj društva, te ako želimo rast, moramo mnogo više ulagati upravo u ovaj sektor.

“Sigurno da je ovaj sektor u Srbiji danas solidno razvijen. Podaci novosadskog IT Klastera pokazuju da ovde ima zaposleno oko dve i po do tri hiljade ljudi koji rade u ovome sektoru, da su svi zaposleni, da imaju plate iznad proseka u Republici Srbiji. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da nema nezaposlenih, pa i u Novom Sadu, ali i šire – nema nezaposlenih iz ove oblasti i to je nešto čime možemo sigurno mlade ljude podstaći u izboru budućeg zanimanja”, smatra Soleša.

Svakako da su ova zanimanja još plaćenija u Evropi i Americi, tako da se ovo smatra jednim od najperspektivnijih zanimanja. Podaci kažu da u Srbiji ima oko 15.000 ljudi koji su stručnjaci u ovoj oblasti, ali i da su potrebe višestruko veće.

Zato Soleša smatra da je uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u školama dobar korak ka povećanju broja IT stručnjaka kod nas, s obzirom da se godišnje u Srbiji iškoluje tek 1.500 IT stručnjaka, što svakako nije dovoljno i daleko je ispod evropskog proseka i potreba tržišta.