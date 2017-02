Za veterane ni pravde ni zakona

Zakon u Srbiji prepoznaje samo određene kategorije boraca i ratnih veterana koji su se borili do 1992. godine, rekao je predsednik Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i dodao da ima još skoro pola miliona onih koji su se borili i nakon te godine.

“Na žalost našu, obuhvaćen je period od 18. avgusta 1990. do 29. aprila 1992. godine, ko je bio u Hrvatskoj, ili od 15. maja 1992, ko je bio u Bosni i za celo vreme NATO agresije od 24. marta do 26. juna, znači, ta dva perioda se računaju. Sve ono između, da kažem, svi oni ljudi koji su bili ’93, ’94, ’95 i ’96. godine po ratištima nisu obuhvaćeni tim zakonom. Oni ljudi, vojnici i policajci koji su bili ’96, ’97’, ’98. na Kosovu, pa i 2000. godine i svih ovih godina, gde su ranjavani i ginuli, nisu obuhvaćeni tim zakonom”, naveo je Vukelić.

Udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, kao član Saveza ratnih veterana Srbije, bilo je, kako je rekao, inicijator prikupljanja potpisa za donošenje novog Zakona o pravima veterana kojim bi bila izjednačena prava svih veterana i rešeni brojni drugi problemi i nedoslednosti.

“Gde smo u roku od sedam dana prikupili 40.014 potpisa, predali smo taj zakon Skupštini Srbije na usvajanje i, opet nažalost, do dana današnjeg nismo dobili nikakav odgovor na taj naš podnesak. Bez obzira što smo angažovali i advokata da on pokuša da dopre do nekoga, da dobijemo informaciju šta je sa tim zakonom. Otprilike, iz Skupštine Srbije odgovor je njimu bio da Skupština Srbije nema obavezujući zakonski rok do kada mora da odgovori na to pitanje. Tako da i dan-danas, znači, taj naš predlog stoji u fioci”, kazao je Vukelić.

Nacrt zakona koji je resor za boračko-invalidsku zaštitu Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja potom dao pretprošle godine imao je, prema Vukelićevim rečima, na četiri javne rasprave preko 800 primedbi i sreća je što nije usvojen jer veterani, kako je naveo, takvim zakonom ništa ne bi dobili. Sve to, praktično, znači, da oni koji su ratovali nakon ’92. godine nemaju skoro nikakva prava.

“Nikakva! Jedina prava koja imaju, koja su obuhvaćena zakonom i, inače, Ustavom Republike Srbije, gde piše da ratni vaterani, ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih i nestalih, civilni invalidi rata, imaju posebna prava regulisana zakonom. Znači, od toga što piše u Ustavu primenjuje se samo da ratni vojni invalidi, članovi porodica poginulih i nestalih i civilni invalidi rata imaju prava regulisana zakonom, dok ratni veterani nemaju apsolutno nikakvo pravo”, izjavio je Vukelić.

Jedino pravo, dodao je on, koje bi mogli ostvarivati je poseban radni staž u tom periodu koji se uračunava kada ratni veteran ostvari pravo na penziju po nekom drugom osnovu, starosnom ili invalidnom. Ni to, međutim, nije u svim gradovima u praksi, jer se često dešava da, prema njegovim rečima, iz PIO stigne informacija da vojska u tom periodu nije uplaćivala, tako da je i to pravo, uglavnom, mrtvo slovo na papiru, zaključio je Vukelić.