Za navodnjavanje 85 miliona dinara

Ukupna vrednost investicija u sisteme za navodnjavanje iznosi oko 85 miliona dinara, naveo je Radojević, od čega je Pokrajinska vlada obezbedila 64 odsto bespovratnih sredstava.

Od 169 potpisanih ugovora, čak 86 korisnika pripada kategoriji koja je ostvarila privilegiju na povraćaj sredstava u visini od 70 odsto u odnosu na ukupnu realizovanu investiciju.

On je takođe naglasio da je Pokrajinski sekretarijat ove godine posebno prepoznao mlađe privrednike do 40 godina, žene vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i one koji deluju u otežanim ulovima rada, kojima su omogućeni povraćaji i do 70 odsto, što je značajno povećanje u odnosu na prethodni period, ocenivši da je ova mera naišla na izuzetno interesovanje među poljoprivrednicima u Vojvodini.

“Želim da napomenem da će današnjim potpisivanjem ugovora biti obezbeđeno navodnjavanje novih 642 hektara zemljišta. Uzimajući u obzir da je ovo peto po redu potpisivanje po osnovu ovog konkursa, onda ukupna investicija za sisteme za navodnjavanje u ovoj godini do sada iznosi oko 336 miliona dinara, od čega je učešće Pokrajinskog sekretarijata preko 200 miliona dinara. Dakle, na osnovu ukupnih oko 470 potpisanih ugovora, imaćemo preko 2.300 hektara pod sistemima za navodnjavanje,” rekao je Radojević, i podsetio da je rebalansom budžeta za ovu godinu predviđeno 405 miliona dinara za sufinansiranje po ovoj konkursnoj liniji, što je 35 odsto sredstava više u odnosu na prethodnu godinu.

On ovom prilikom najavio i raspisivanje nove konkursne linije u narednih 10 dana, koja je ove godine po prvi put implementirana u rad Pokrajinskog sekretarijata. Konkurs se odnosi na nabavku traktora, pogonskih i priključnih mašina, a Radojević je ponovo pozvao sve poljoprivrednike da prate sajt sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kako bi bili blagovremeno informisani i stekli mogućnost na ostvarivanje prava na bespovratna sredstva.

Najveći broj današnjih ugovora, odnosno njih 25, je potpisano sa korisnicima sredstava čija se investicija nalazi na teritoriji opštine Ruma. Na drugom mestu je Grad Novi Sad sa 18 ugovora, zatim Sremska Mitrovica sa po 15 ugovora, a na četvrtom mestu je opština Kula sa 12 ugovora.