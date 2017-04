Vremenska, agro i bioprognoza, 26.04.2017.

Danas u Novom Sadu sunčano i toplo. Prema najavama RHMZ, u narednom perioduočekuje nas promenljivo vreme, uz značajan pad temperatura tokom vikenda, ali dobra vest je da će se do prvog maja vreme stabilizovati.

U Novom Sadu danas vedro i sunčano vreme. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 7 stepeni, tokom dana do 24. Slab do umeren južni vetar duva brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je malo povišen u odnosu na normalu i iznosi 1013 mbar.

Sutra će u Novom Sadu biti malo i umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosiće 11, tokom dana do 26 stepeni. Slab do umereni južni vetar duvaće brzinom do 5 m/s. I sutra će vazdušni pritisak biti malo povišen u odnosu na normalu i iznosiće 1011 mbar.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da se vinova loza trenutno nalazi u fazi lastarenja, te da se u Institutu, zajedno sa studentima, pripremaju da u vinogradima izvrše operaciju lačenja. Ukoliko je zbog loših vrmenskih prilika iz proteklog perioda došlo do izmrzavanja, vinova loza je biljka koja će sama sebi pomoći.

U narednih pet dana očekuje nas promenljivo vreme. Sutra malo do umereno oblačno, dok nam petak donosi naoblačenje sa poslepodnevnim pljuskovima. Oblačno i za deset stepeni hladnije vreme, praćeno kišom biće u subotu. U nedelju popodne nas očekuje razvedravanje i prestanak padavina, te će za prvamajske praznike vreme biti pretežno sunčano i toplije u odnosu na dane vikenda. Najhladniji dan u narednih pet biće subota sa 14 stepeni, dok će najtoplije biti u četvrtak sa 26.

Očekuje se relativno povolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Potrebno je uskladiti fizičke aktivnosti sa očekivanim dalјim porastom temperature vazduha i pridržavati se saveta lekara. Kod meteoropata je moguća glavobolјa.