Vremenska, agro i bioprognoza, 23.12.2016.

U našem gradu danas je tmurno i hladno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je -5, tokom dana do -2 stepena. Vetar je slab, severozapadni, duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je visok iznosi 1027 mbar.

Oblačno vreme zadržaće se i sutra u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosiće -4, tokom dana do 1 stepen. Duvaće slab jugozapadni vetar brzine do 1 m/s. Vazdušni pritisak i dalje visok.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da voćnjaci miruju i da je decembar mesec idealan za rezidbu i sadnju voća. Međutim, zbog nepovoljnih vremenskih uslova i niskih temperatura voćare savetuju da bi sa sadnjom trebalo pričekati.

Hladno i oblačno vreme zadržaće se i u narednom periodu. Razvedravanje i uslove za sneg možemo očekivati u sredu. Početkom naredne nedelje duvaće pojačan vetar, brzine i do 7 m/s. Jutarnje temperature biće ispod nule sve do nedelje. Od ponedeljka možemo očekivati blagi porast temperature. Utorak će biti najtopliji dan sa 7 stepeni, dok će najhladnije biti u subotu sa temperaturom do 1 stepen.

Usled očekivane biometeorološke situacije pojedine grupe hronično obolelih i dalјe mogu osećati izvesne tegobe. Oprez se savetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim obolјenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu poremećaja sna, reumatskih bolova i glavobolјe.